Мельниченко - про перебування у тюрмі: це було схоже на російську рулетку

Таку думку він висловив газеті “Сегодня”.

«Так, я вже на волі, і можу сказати, що моє затримання стало результатом спецоперації “безбашенних» людей типу а-ля Пукач, які намагалися нейтралізувати мене, а можливо, і фізично усунути, тому що я багатьом заважаю”, - заявив він.

М.Мельниченко відзначив, що, прилетівши до Неаполя зі США, він на паспортному контролі в аеропорту пред'явив український закордонний паспорт. «Службовець попросив трохи почекати, після чого мене перепровадили до спеціальної кімнати і повідомили, що у них є запит про те, що я перебуваю в розшуку за лінією Інтерполу. Потім мене відвезли до поліцейської дільниці, сказавши, що затримують на 48 годин. І після цього доставили в «Поджореале», - розповів він.

Екс-майор зазначив, що це не СІЗО, не ізолятор тимчасового тримання, а справжня в'язниця для кримінальних злочинців і особливо небезпечних злочинців - як виявилось, найжахливіша у всій Італії.

«Чи боявся я за своє життя? Так. Це було схоже на гру в російську рулетку. Коли зайшов до камери, назустріч піднявся здоровенний, на голову вищий за мене, паруб'яга, весь в татуюваннях. І запитав: Ти хто?», - розповів М.Мельниченко.

За його словами, він навіть вів у в'язниці щоденник, а повертатися до України поки що не має наміру.

Як повідомляв УНІАН, М.Мельниченко був затриманий 3 серпня в аеропорту Неаполя за ордером, виданим українським бюро Інтерполу, відразу після прибуття рейса з Вашингтона. М.Мельниченко заявив про готовність пройти процедуру екстрадиції до України. Після затримання його було доставлено до еміграційної в'язниці.

6 серпня суд Неаполя не зміг ухвалити остаточного рішення щодо екстрадиції М.Мельниченка, оскільки той під час судового засідання висловив категоричну відмову від примусового повернення до України, пояснивши це загрозою для свого життя.

14 серпня М.Мельниченка було звільнено із в'язниці Неаполя.

Як повідомив адвокат М.Мельниченка Микола Неділько, «близько 21.00 за київським часом М.Мельниченка було звільнено з-під варти, оскільки італійська Феміда не знайшла підстав для його екстрадиції до України».

Відповідаючи на питання, чи залишиться надалі М.Мельниченко в Італії, адвокат повідомив, що станом на сьогоднішній день екс-майор перебуватиме на території цієї країни.

Наприкінці грудня 2011 року Печерський райсуд Києва визнав законною постанову Генпрокуратури від 2001 року про порушення кримінальної справи стосовно М.Мельниченка.

16 лютого 2012 року стало відомо, що Апеляційний суд Києва відхилив скаргу М.Мельниченка і його захисту, залишивши в силі рішення Печерського райсуду.