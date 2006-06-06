Ющенко знову пропонує звільнити Чижа

Президент України Віктор ЮЩЕНКО оцінює роботу Державного комітету телебачення і радіомовлення України як незадовільну і вважає, що нова Верховна Рада має заслухати голову цього комітету Івана ЧИЖА, дати оцінку його роботі і звільнити керівництво комітету.

Таку ініціативу Президент висловив на прес-конференції "Свобода слова: відповідальність влади, відповідальність медіа", яка триває в Українському домі.

Як повідомляв УНІАН, Президент В.ЮЩЕНКО 3 березня 2005 року звернувся до парламенту з поданням щодо звільнення І.ЧИЖА з посади голови Держкомтелерадіомовлення. 4 березня Верховна Рада відмовилась давати згоду на його звільнення. “За” проголосували лише 162 депутати із 401, зареєстрованого у сесійному залі.

Восени минулого року ряд медіа-експертів, журналістів та громадських організацій вимагали від Президента звільнення І.ЧИЖА з посади голови Державного комітету телебачення і радіомовлення.

І.ЧИЖ перебуває на цій посаді з 12 лютого 2003 року.