Чотири політичні сили долають 5%-й бар'єр для проходження до ВР (опитування)

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив соціолог Євген Копатько, посилаючись на дані соцопитування.

Зокрема, за словами Є.Копатька, за Партію регіонів готові проголосувати 20,2% опитаних, за Об'єднану опозицію – 18,6%, за «УДАР» - 9,9%, за КПУ – 8,3% опитаних.

Крім того, за партію «Україна - Вперед!» готові проголосувати 4% опитаних і за партію «Свобода» - 3,8% опитаних.

При цьому Партію регіонів готові підтримати 25,5% тих, хто точно або, швидше за все, візьме участь у виборах; Об'єднану опозицію - 24,5%, «УДАР» - 12,8%, КПУ – 10,4%, «Україна - Вперед!» - 4,9%, В «Свобода» - 4,6% виборців.

При цьому 43% опитаних заявили, що точно голосуватимуть на парламентських виборах, 28% - швидше за все голосуватимуть, 13% - ще не вирішили, 5% - швидше за все не голосуватимуть, 11% - точно не голосуватимуть на виборах.

*** Опитування було проведено з 3 по 13 серпня, збір інформації проводився в усіх регіонах України, опитано 3 тис. 117 респондентів, середня похибка вибірки становить 2%.