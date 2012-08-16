До «Запорожця» Ющенко додав «Лексус» - декларація
Родина екс-президента збідніла, але розжилася машиною.
Сума сукупного доходу третього президента України Віктора Ющенка за останні роки зросла на 93,5 тисяч до 1,13 мільйонів гривень.
Про це свідчить оприлюднена ним декларація доходів, зазначає Українська правда.
З цієї суми 180 тисяч – складає зарплата, 954,6 тисяч – дивіденди та проценти. Доходи сім’ї екс-президента становлять 200 тисяч гривень – усе це дохід від підприємницької діяльності.
У декларації за 2009 рік, коли Ющенко вдруге висувався на пост президента, він задекларував 1,04 мільйони сукупного доходу, а його родина – 549,3 тисячі гривень.
Порівняно з 2009 роком у Віктора Ющенка так само залишилися земельна ділянка площею 13,1 гектара, житловий будинок – 656,7 метра квадратного та квартира 371,9 квадратного метра.
У екс-президента так само залишився автомобіль ЗАЗ-965 А та мотоцикл Harley Davidson.
Натомість, майно родини Ющенка зазнало змін.
У декларації за 2009 рік його сім'я мала у власності дві квартири площею 1633,5 та 300 квадратних метрів і не мала автомобіля.
Згідно із чинною декларацією, метраж квартир став меншим - члени його сім’ї мають дві квартири метражем 106,7 та 79,4 квадратного метра.
Натомість, у родини з'явився автомобіль Lexus LG.
На рахунку Ющенка 5,97 мільйона гривень, у його родини, згідно із декларацією, на рахунках порожньо.
Тим часом як у декларації за 2009 рік на рахунку тодішнього президента було більше 3 мільйонів гривень, а у його родини 2,42 мільйона гривень, причому всі кошти сім’ї перебували за кордоном.
Як відомо, Віктор Ющенко очолює список партії "Наша Україна" на майбутніх парламентських виборах.