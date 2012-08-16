До «Запорожця» Ющенко додав «Лексус» - декларація

Сума сукупного доходу третього президента України Віктора Ющенка за останні роки зросла на 93,5 тисяч до 1,13 мільйонів гривень.

Про це свідчить оприлюднена ним декларація доходів, зазначає Українська правда.

З цієї суми 180 тисяч – складає зарплата, 954,6 тисяч – дивіденди та проценти. Доходи сім’ї екс-президента становлять 200 тисяч гривень – усе це дохід від підприємницької діяльності.

У декларації за 2009 рік, коли Ющенко вдруге висувався на пост президента, він задекларував 1,04 мільйони сукупного доходу, а його родина – 549,3 тисячі гривень.

Порівняно з 2009 роком у Віктора Ющенка так само залишилися земельна ділянка площею 13,1 гектара, житловий будинок – 656,7 метра квадратного та квартира 371,9 квадратного метра.

У екс-президента так само залишився автомобіль ЗАЗ-965 А та мотоцикл Harley Davidson.

Натомість, майно родини Ющенка зазнало змін.

У декларації за 2009 рік його сім'я мала у власності дві квартири площею 1633,5 та 300 квадратних метрів і не мала автомобіля.

Згідно із чинною декларацією, метраж квартир став меншим - члени його сім’ї мають дві квартири метражем 106,7 та 79,4 квадратного метра.

Натомість, у родини з'явився автомобіль Lexus LG.

На рахунку Ющенка 5,97 мільйона гривень, у його родини, згідно із декларацією, на рахунках порожньо.

Тим часом як у декларації за 2009 рік на рахунку тодішнього президента було більше 3 мільйонів гривень, а у його родини 2,42 мільйона гривень, причому всі кошти сім’ї перебували за кордоном.

Як відомо, Віктор Ющенко очолює список партії "Наша Україна" на майбутніх парламентських виборах.