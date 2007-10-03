У Януковича не пов`язують заяву Газпрому з результатами виборів

Україна забезпечує транзит газу до Європи в повному обсязі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам заявив заступник міністра палива і енергетики України Вадим ЧУПРУН.

«Після заяви «Газпрому» про існуючу заборгованість України, уряд узяв це питання під абсолютний контроль», - сказав В.ЧУПРУН.

Разом з тим, за його словами, уряд має намір розібратися, у якого з операторів ринку накопичився борг у розмірі 1,3 млрд. доларів.

«У наших підземних сховищах газу накопичена достатня кількість запасів газу, і Україна виконує всі зобов`язання перед своїми споживачами в Європі», - підкреслив заступник міністра.

В.ЧУПРУН не став пов`язувати заяви «Газпрому» з результатами парламентських виборів в Україні.

Крім того, за його словами, візит міністра палива і енергетики Юрія БОЙКО до Москви також не пов`язаний із заявою «Газпрому». «Міністр в Москві обговорюватиме питання, пов`язані з транзитом нафти територією України в 2008 році», - уточнив В.ЧУПРУН.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня «Газпром» направив своїм європейським партнерам повідомлення про існуючі проблеми з поставок газу до України. Заборгованість української сторони за поставки газу становить більше 1,3 млрд. доларів, йдеться в повідомленні прес-служби газового холдингу.

Того ж дня Європейська комісія закликала «Газпром» і українські власті щонайшвидше врегулювати проблему боргу української сторони.