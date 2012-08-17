РПЦ просить владу проявити милосердя до Pussy Riot

Про це йдеться у заяві Вищої церковної ради РПЦ, текст якої є в розпорядженні УНІАН.

«Не ставлячи під сумнів правомірність судового рішення, звертаємося до державної влади з проханням проявити у рамках закону милосердя до засуджених, сподіваючись на те, що вони відмовляться від повторення блюзнірських дій», - зазначається у заяві.

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На думку Вищої ради РПЦ, дівчата з Pussy Riot скоїли «богохульство і блюзнірство, свідому і навмисну образу святині, прояв грубої ворожості до мільйонів людей та їх відчуттів». «Тому ніяк не можна погодитися зі спробами подати те, що відбулося у храмі як молитву, здійснену у нетрадиційній формі. На жаль, ці спроби дезорієнтували багато людей, зокрема окремих членів Церкви, які перебувають у невіданні щодо того, які блюзнірські і мерзенні слова були вимовлені на амвоні Храму Христа Спасителя. Безчинство у храмі стало продовженням глибоко аморальних публічних акцій, раніше скоєних тими самими особами та їх соратниками, які залишилися безкарними», - відзначили у РПЦ.

При цьому РПЦ закликає віруючих утриматися від будь-яких спроб помсти, від будь-яких незаконних, тим більше насильницьких діянь.

Також Вища рада підкреслила, що юридична оцінка вчинку засуджених перебуває поза сферою компетенції церкви.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого 2012 року п'ять учасниць панк-групи Pussy Riot прийшли до храму Христа Рятівника в Москві, одягли маски і біля вівтаря провели «панк-молебен» проти Володимира Путіна. Відеоролик з виступом було викладено в Інтернет, він викликав суспільний резонанс. Троє учасниць групи Надія Толоконникова, Марія Альохіна і Катерина Самуцевич перебували під арештом, незважаючи на численні заклики громадськості звільнити їх.

Сьогодні, 17 серпня, суд засудив кожну учасницю панк-групи Pussy Riot до двох років позбавлення волі в колонії загального режиму за хуліганство, скоєне за мотивами релігійної ненависті і ворожнечі.