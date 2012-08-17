Pussy Riot засудили до 2 років в колонії загального режиму

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, таке рішення сьогодні в Хамовницькому суді виголосила суддя Марія Сирова після тригодинного читання вироку.

Вона підкреслила, що дівчата вчинили хуліганські дії в храмі Христа Спасителя з мотивів релігійної ненависті і ворожнечі.

За словами М.Сирової, акція була ретельно спланована, а для скоєння злочину дівчата організували групу, хоча ряд її учасників втекли.

«Підсудні усвідомлювали образливий характер своїх дій і зовнішній вигляд. Мали намір додати своїм діям публічний розголос і суспільний резонанс, хотіли образити не лише служителів храму, але й широку громадськість, вони завдали глибокої образи православним віруючим», - підкреслила суддя.

«Суд вважає винними Толоконнікову, Альохіну і Самуцевич у скоєнні викладеного злочину. Такого висновку суд дійшов, виходячи з аналізу, як свідчень підсудних та й інших доказів», - заявила суддя.

Дівчата під час оголошення вироку поводилися спокійно і часто посміхалися.

Адвокати засуджених заявили, що це рішення буде оскаржено.

Водночас, підтримати «Pussy Riot» прибули російські опозиціонери Олексій Навальний, Володимир Рижков, а також Гарі Каспаров і Сергій Удальцов, яких незабаром затримали біля будівлі суду. Всього було затримано більш як 10 чоловік.

Біля будівлі суду зібралося кілька сотень чоловік, які скандують «Свободу «Pussy Riot», а також «Позор!» і «Мы здесь власть». Багато хто з них вдягли футболки, на яких зображені дівчата в балаклавах (шапочки, в яких виступали дівчата - УНІАН), а також прикріпили на одяг білі стрічки, які символізують незгоду з політикою діючої влади в РФ.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого 2012 року п'ять учасниць панк-групи Pussy Riot прийшли у храм Христа Спасителя в Москві, наділи маски і біля вівтаря провели «панк-молебень» проти Володимира Путіна. Відеоролик з виступом був викладений в Інтернеті і викликав суспільний резонанс. Троє учасниць групи - Надія Толоконнікова, Марія Альохіна і Катерина Самуцевич перебували під арештом, незважаючи на численні заклики громадськості звільнити їх.