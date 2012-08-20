Ківалов і Колесніченко вже хочуть внести правки до мовного закону

Пропозиції передані комісії, яку очолює віце-прем`єр Раїса Богатирьова і яка повинна підготувати проект змін закону. Серед правок, які пропонують Колесніченко і Ківалов, найсуттєвіша - пропозиція скасувати друкування бюлетенів на регіональних мовах під час загальноукраїнських виборів, повідомляє "Сегодня".

«Друкуючи бюлетені в різних місцях, ми можемо отримати звинувачення у фальсифікації виборів, а це нам ні до чого», - пояснює Колесніченко. Крім того, в законі хочуть виділити певний термін для вивчення місцевими чиновниками та суддями регіональних мов.

Також Колесніченко і Ківалов звернулися до Богатирьової з пропозицією розширити склад її комісії: «Зараз до неї входять тільки представники україномовної інтелігенції, ми ж пропонуємо, щоб у комісії була представлена ​​інтелігенція, для якої рідними є російська, угорська та інші мови».

А ось пропозиція радника президента Ганни Герман підняти бар`єр, який дозволяє вводити регіональну мову, з 10% до 20-30% населення, на думку Колесніченка, не може бути реалізована: «Ця пропозиція спрямована проти угорської, румунської та кримськотатарської мов, які за умови збільшення бар`єру втратять регіональний статус - адже вони мають 10-15% в своїх регіонах. У цьому випадку закон про основи мовної політики перетвориться на закон про російську мову, бо тільки вона отримає право на регіональний статус. Не думаю, що це правильно».