Ківалов і Колесніченко вже хочуть внести правки до мовного закону

08:38, 20 серпня 2012
Політика
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Автори скандального закону про мовну політику Вадим Колесніченко і Сергій Ківалов внесли пропозицію про низку правок.

Вадим Колесніченко і Сергій Ківалов під час засідання ВР. Київ, 24 травня

Пропозиції передані комісії, яку очолює віце-прем`єр Раїса Богатирьова і яка повинна підготувати проект змін закону. Серед правок, які пропонують Колесніченко і Ківалов, найсуттєвіша - пропозиція скасувати друкування бюлетенів на регіональних мовах під час загальноукраїнських виборів, повідомляє "Сегодня".

«Друкуючи бюлетені в різних місцях, ми можемо отримати звинувачення у фальсифікації виборів, а це нам ні до чого», - пояснює Колесніченко. Крім того, в законі хочуть виділити певний термін для вивчення місцевими чиновниками та суддями регіональних мов.

Також Колесніченко і Ківалов звернулися до Богатирьової з пропозицією розширити склад її комісії: «Зараз до неї входять тільки представники україномовної інтелігенції, ми ж пропонуємо, щоб у комісії була представлена ​​інтелігенція, для якої рідними є російська, угорська та інші мови».

А ось пропозиція радника президента Ганни Герман підняти бар`єр, який дозволяє вводити регіональну мову, з 10% до 20-30% населення, на думку Колесніченка, не може бути реалізована: «Ця пропозиція спрямована проти угорської, румунської та кримськотатарської мов, які за умови збільшення бар`єру втратять регіональний статус - адже вони мають 10-15% в своїх регіонах. У цьому випадку закон про основи мовної політики перетвориться на закон про російську мову, бо тільки вона отримає право на регіональний статус. Не думаю, що це правильно».

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