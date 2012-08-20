Магера оскаржить рішення суду щодо своїх дій при реєстрації Сацюка
Заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера заявляє, що подасть до Вищого адміністративного суду України апеляційну скаргу на рішення Київського апеляційного адміністративного суду, який визнав протиправними його дії під час реєстрації екс-першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка кандидатом у народні депутати в окрузі № 62 у Житомирі.
Про це А.Магера повідомив сьогодні УНІАН.
"Я не погоджуюсь з текстом постановлюючої частини рішення суду, тому оскаржуватиму його в апеляційному порядку", - сказав А.Магера.
Заступник голови ЦВК відмовився прокоментувати рішення Київського апеляційного адміністративного суду. "Зараз це може бути розцінено як тиск на суд", - пояснив він.
Водночас А.Магера зазначив, що отримав копію рішення Київського апеляційного адміністративного суду та був присутній під час судового розгляду відповідного позову кандидата в одному з округів Києва Ганни Федорченко (балотується від Молодіжної партії).
Як повідомляли ЗМІ, напередодні ввечері Київський апеляційний адміністративний суд скасував рішення ЦВК від 3 серпня про реєстрацію колишнього першого заступника голови СБУ В.Сацюка кандидатом в депутати. Підставою для скасування реєстрації В.Сацюка стало непроживання його на території України протягом останніх п'яти років.
Суд також визнав протиправними дії двох членів Центрвиборчкому від опозиції – А.Магери та Валерія Шелудька при підготовці до розгляду на засіданні ЦВК питання про реєстрацію кандидатом в депутати в 62 окрузі В.Сацюка.