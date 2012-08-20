Магера оскаржить рішення суду щодо своїх дій при реєстрації Сацюка

Про це А.Магера повідомив сьогодні УНІАН.

"Я не погоджуюсь з текстом постановлюючої частини рішення суду, тому оскаржуватиму його в апеляційному порядку", - сказав А.Магера.

Заступник голови ЦВК відмовився прокоментувати рішення Київського апеляційного адміністративного суду. "Зараз це може бути розцінено як тиск на суд", - пояснив він.

Водночас А.Магера зазначив, що отримав копію рішення Київського апеляційного адміністративного суду та був присутній під час судового розгляду відповідного позову кандидата в одному з округів Києва Ганни Федорченко (балотується від Молодіжної партії).

Як повідомляли ЗМІ, напередодні ввечері Київський апеляційний адміністративний суд скасував рішення ЦВК від 3 серпня про реєстрацію колишнього першого заступника голови СБУ В.Сацюка кандидатом в депутати. Підставою для скасування реєстрації В.Сацюка стало непроживання його на території України протягом останніх п'яти років.

Суд також визнав протиправними дії двох членів Центрвиборчкому від опозиції – А.Магери та Валерія Шелудька при підготовці до розгляду на засіданні ЦВК питання про реєстрацію кандидатом в депутати в 62 окрузі В.Сацюка.