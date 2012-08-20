Міліція перед виборами запасається загороджувальними турнікетами

Як відзначається у «Віснику державних закупівель», покупку було здійснено у донецького ТОВ "ТПК "ВЕТЕК" на суму 3 млн 570 тис. грн.

Термін поставки – до грудня 2012 року.

Також МВС мало намір закупити 10 тисяч 140 протиударних захисних щитів, проте тендер не відбувся, оскільки до оцінки було допущено пропозиції менш ніж двох учасників.