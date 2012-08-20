Міліція перед виборами запасається загороджувальними турнікетами
15:16, 20 серпня 2012Політика
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Міністерство внутрішніх справ України напередодні парламентських виборів, які відбудуться 28 жовтня, придбало тисячу загороджувальних турнікетів.
Турнікети купили у донецької фірми
Як відзначається у «Віснику державних закупівель», покупку було здійснено у донецького ТОВ "ТПК "ВЕТЕК" на суму 3 млн 570 тис. грн.
Термін поставки – до грудня 2012 року.
Також МВС мало намір закупити 10 тисяч 140 протиударних захисних щитів, проте тендер не відбувся, оскільки до оцінки було допущено пропозиції менш ніж двох учасників.
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