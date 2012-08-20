У наметі з ім'ям кандидата в депутати продавали дешеву картоплю

У Київському районі Одеси кандидат у депутати Верховної Ради України по одномандатному виборчому округу №133 Вадим Чорний від свого імені організував продаж картоплі за заниженою ціною.

Як повідомили УНІАН в Одеській облорганізації Комітету виборців України, в наметі, на якому великими літерами було написано ім'я цього кандидата-мажоритарника, продавали картоплю за ціною 1,95 грн за кг при середній ринковій ціні в 3,5 грн. Всього було розпродано декілька тонн картоплі високої якості, що було зафіксовано у відеосюжеті місцевої телекомпанії «Град».

Як зазначили в КВУ, «раніше подібний захід проходив за ініціативою ще одного кандидата в народні депутати України по цьому виборчому округу - Ігоря Маркова».

В Одеському обласному КВУ нагадали, що такі передвиборні акції можна назвати новими технологіями стимулювання й «віднести до непрямого підкупу виборців».