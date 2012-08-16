На Банковій кажуть: українське ТБ говоритиме тією мовою, яку хоче глядач

Українське телебачення не стане повністю російськомовним, незважаючи на зміни, запропоновані Законом «Про засади державної мовної політики».

Як повідомляє радіо «Свобода», у їхньому ефірі керівник Головного управління забезпечення доступу до публічної інформації Адміністрації Президента України Денис Іванеско, зокрема, заявив, що на українському телебаченні діє ринкова конкуренція, і якщо глядач хоче отримувати інформацію певною мовою, то ринок йому це запропонує.

Д.Іванеско прокоментував заяву голови Нацради з питань телебачення та радіомовлення Володимира Манжосова про те, що відповідно до Закону «Про засади державної мовної політики» Нацрада скасує у бланку ліцензій телеканалів графу «мови».

«Я вважаю, що тут має бути баланс. Ви знаєте, що Президент України доручив Кабінету міністрів створити робочу групу, і вона почала свою роботу. Вона має виробити програму розвитку української мови і передбачити там заходи й відповідне фінансування, щоб українська мова як державна розвивалася. А по-друге, це має формувати ринок. Якщо глядач хоче отримувати інформацію російською, вірменською, будь-якою іншою мовою, то ринок йому запропонує. Тут має бути свобода інформації, свобода пропозиції» – зазначив Д.Іванеско.

Натомість шеф-редактор проектів «Телекритика» Наталія Лігачова висловила переконання, що після скасування у бланку ліцензій графи «мови» більшість українських телеканалів використовуватимуть передусім російську мову. Вона не погоджується з тим, що у сфері медіа мають діяти лише ринкові умови.

Довідка УНІАН. 3 липня Верховна Рада України прийняла закон "Про засади державної мовної політики", що викликало хвилю протестів по всій Україні. Опозиція заявляла, що закон прийнятий з істотними порушеннями.

Закон дозволяє використовувати російську мову в офіційному діловодстві в регіонах, не менш як 10% жителів яких говорять цією мовою.

10 серпня Закон «Про засади державної мовної політики» набув чинності.