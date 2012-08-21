Шуфрич мріє підсидіти Балогу

Про це він сказав на прес-конференції в Донецьку. Н. Шуфрич при цьому додав: «Я завжди говорив, що я своє серце залишив у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій».

Н. Шуфрич не став заперечувати того, що болісно сприйняв свою відставку з посади міністра МНС.