Шуфрич мріє підсидіти Балогу
09:51, 21 серпня 2012Політика
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Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО), екс-глава МНС Нестор Шуфрич заявив, що не відмовився б знову очолити Міністерство з надзвичайних ситуацій в Україні.
Про це він сказав на прес-конференції в Донецьку. Н. Шуфрич при цьому додав: «Я завжди говорив, що я своє серце залишив у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій».
Шуфрич хоче знову в МНС
Н. Шуфрич не став заперечувати того, що болісно сприйняв свою відставку з посади міністра МНС.
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