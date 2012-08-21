Шуфрич мріє підсидіти Балогу

09:51, 21 серпня 2012
Політика
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Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО), екс-глава МНС Нестор Шуфрич заявив, що не відмовився б знову очолити Міністерство з надзвичайних ситуацій в Україні.

Про це він сказав на прес-конференції в Донецьку. Н. Шуфрич при цьому додав: «Я завжди говорив, що я своє серце залишив у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій».

Шуфрич хоче знову в МНС

Н. Шуфрич не став заперечувати того, що болісно сприйняв свою відставку з посади міністра МНС.

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