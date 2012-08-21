НСЖУ запроваджує гарячу лінію до виборів

10:22, 21 серпня 2012
Політика
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Національна спілка журналістів України закликає всіх учасників виборчого процесу не використовувати медіа для досягнення власних політичних цілей, а колег-журналістів - суворо слідувати нормам виборчого законодавства та Кодексу професійної етики українського журналіста.

Журналісти

Про це йдеться в заяві НСЖУ, переданій УНІАН.

Як зазначає НСЖУ, свобода журналістської діяльності – це невід'ємна частина права на свободу вираження поглядів та свободу інформації, що гарантується статтею 34 Конституції України та низкою міжнародних конвенцій. Це право лежить в основі демократичного суспільства і є обов'язковою умовою його прогресу та розвитку кожної особистості.

Виходячи з того, що виборам в системі демократичного устрою належить особлива роль, виборці повинні мати можливість гідно оцінити, якого рівня їх довіри заслуговують кандидати в депутати, їх здатність для роботи на виборній посаді. Звідси - право і обов'язок засобів масової інформації забезпечувати виборців всебічною і збалансованою інформацією про кандидатів, а також про інших суб'єктів, що беруть участь у виборах, наголошує НСЖУ.

НСЖУ закликає колег-журналістів суворо слідувати нормам виборчого законодавства, Кодексу професійної етики українського журналіста, не допускати зведення рахунків між окремими журналістами та ЗМІ на сторінках газет і телерадіоефірі. «Своїми солідарними діями захистимо наші права та інтереси», - наголошується в заяві.

Кандидатів у депутати НСЖУ закликає «утриматися під час виборного процесу від застосування заборонених прийомів в політтехнологіях з використанням для цього засобів масової інформації», а органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, які є засновниками комунальних засобів масової інформації, - відмовитися від спроб застосовувати адміністративний тиск на редакції газет, радіо і телебачення, не штовхати їх на порушення закону. Адже надання рівних умов доступу кожному кандидату чи партії – це вимога законодавства, нагадує Спілка журналістів.

НСЖУ також закликає до власників приватних ЗМІ не використовувати медіа для досягнення власних політичних цілей.

Як зазначається в повідомленні, НСЖУ запроваджує спеціальну гарячу лінію «Вибори-2012» (тел. 044-234-23-57, 044-234-21-02), за якою кожен журналіст чи редактор ЗМІ може поінформувати про факти тиску, пов’язані з виборчою кампанією 2012 року. Спілка готова надавати юридичну підтримку своїм колегам та привертати увагу громадськості до проявів перешкоджання професійній журналістській діяльності.

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