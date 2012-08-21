Виступ прокурора розсмішив захисників Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, перерва є технічною й оголошена головуючим суддею Станіславом Міщенком через суперечки, що виникли між ним, адвокатами та представниками прокуратури і деякими народними депутатами.

Зокрема, під час свого виступу представник прокуратури Оксана Дрогобицька зауважила, що Ю.Тимошенко у 2009 році одноосібно ухвалила рішення про укладання газових контрактів з Росією, які були невигідні Україні. Крім того, О.Дрогобицька стверджувала, що після підписання контрактів Ю.Тимошенко буквально змусила на той час прем’єр-міністра Російської Федерації Володимира Путіна зробити спільний підхід до преси.

Ця заява прокурора викликала сміх у присутніх в залі.

С.Міщенко зробив зауваження присутнім і зазначив, що за некоректну поведінку видалятиме порушників із зали судових засідань.

О.Дрогобицька намагалася продовжити свій виступ, однак сторона захисту постійно її переривала, зокрема, після чергової заяви О.Дрогобицької адвокат Сергій Власенко зазначив, що прокуратура посилається на документи, яких взагалі немає у справі. Його підтримав народний депутат Юрій Кармазін, який зауважив, що, згідно з Кримінальним процесуальним кодексом, прокурори не мають права давати політичні оцінки справам, які розглядаються в судах.

С.Міщенко знову зробив зауваження присутнім з проханням не заважати проведенню засідання. Однак це не подіяло на присутніх, і тому суддя був змушений оголосити перерву на 30 хвилин.