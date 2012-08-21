Суд розглядає касацію Тимошенко - почали зі звинувачень

Як передає кореспондент УНІАН, наразі суд заслуховує суть обвинувачення з боку прокуратури.

З позицією від імені прокуратури виступає прокурор Оксана Дрогобицька.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових угод з Росією в 2009 році. З кінця грудня 2011 року вона відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові. З травня через погіршення стану здоров’я Ю.Тимошенко знаходиться на лікуванні в лікарні "Укрзалізниці" в Харкові.

Розгляд касаційної скарги Ю.Тимошенко на вирок у газовій справі спочатку було призначено на 15 травня, потім він переносився на 26 червня, 12 липня та 16 серпня.

Суд на минулому засіданні, яке відбулося 16 серпня, заслухав адвокатів Ю.Тимошенко, які просили скасувати вирок у газовій справі та звільнити екс-прем’єра. Також у суді виступив цивільний позивач, представник компанії "Нафтогаз України", який попросив залишити вирок без змін.

Ю.Тимошенко не присутня на розгляді касації – вона неодноразово зверталася до суду з проханням проводити засідання за її відсутності.