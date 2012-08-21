Власенко думає, що суд тягнутиме з рішенням щодо касації Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні після завершення судового засідання.

За словами С.Власенка, те, що Вищий спецсуд пішов до нарадчої кімнати, навіть орієнтовно не назвавши дати оголошення ухвали, є безпрецедентним.

Він наголосив, що такого цей суд жодного разу ще не робив. «Це означає, що влада збирається маніпулювати датою і змістом ухвали», - сказав С.Власенко.

Він додав, що суд зобов’язаний повідомити всі сторони, які брали участь в засіданні, про дату оголошення ухвали. За його словами, після того, як рішення буде прийнято, відводиться три дні для того, щоб повідомити сторони поштою.

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С.Власенко висловив переконання, що однозначно ухвала буде оголошена після 28 серпня, коли запланований розгляд скарги Ю.Тимошенко в Європейському суді з прав людини.

В той же час він назвав більш ймовірну дату - з 10 по 13 вересня. При цьому С.Власенко нагадав, що саме на вересень заплановано розгляд в Київському райсуді Харкова іншої справи Ю.Тимошенко.

Довідка УНІАН. Ю.Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році. З кінця грудня 2011 року вона відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові. З травня через погіршення здоров’я Ю.Тимошенко знаходиться на лікуванні в лікарні "Укрзалізниці" в Харкові.

Розгляд касаційної скарги Ю.Тимошенко на вирок у газовій справі спочатку було призначено на 15 травня, потім він переносився на 26 червня, 12 липня та 16 серпня.

Захист Ю.Тимошенко вимагає скасувати вирок у газовій справі та звільнити екс-прем’єра.

Наразі колегія суддів Вищого спеціалізованого суду з розгляду кримінальних і цивільних справ пішла до нарадчої кімнати для ухвалення рішення за результатами розгляду касаційної скарги на вирок Ю.Тимошенко.

Головуючий суддя в цій справі Станіслав Міщенко не сказав, коли саме буде оголошено ухвалу, додавши, що про час буде повідомлено додатково.