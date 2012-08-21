Комітет ВР з питань свободи слова збирається на позачергове засідання

Про це УНІАН повідомив голова комітету, народний депутат України Юрій Стець.

За його словами, до депутатів профільного комітету звернулись журналісти телеканалу «ТВі» з проханням втрутитись у ситуацію щодо масових відключень телеканалу з мереж провайдерів програмної послуги.

Тож голова комітету закликає всіх членів комітету, незалежно від того, до яких політичних партій вони належать, зібратись завтра й обговорити це питання.

«У країні згортаються всі права і свободи, і ми не маємо права на це не реагувати», - наголосив Ю.Стець.

Як вже повідомлялось, наприкінці липня, майже одночасно із стартом виборчої кампанії до Верховної Ради України, телеканал «ТВі» почав зникати із кабельних мереж провайдерів програмної послуги. Так, група провайдерів, які працюють під торговельною маркою Triolan, без будь-якого попередження припинили надання своїм абонентам доступу до каналу «ТВі». Станом на сьогоднішній день надавати доступ своїм абонентам програмної послуги до передач телеканалу «ТВі» вже припинили двадцять чотири провайдери.