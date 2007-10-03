Азаров хоче зібрати еліту в єдиний кулак, ”і щоб не намагалася грати”

Перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ переконаний, що країні сьогодні потрібна стабільна коаліція.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні журналістам на брифінгу.

«Україні потрібна стабільна коаліція. Потрібна така, яка б поділяла загальні підходи. У нас є над чим працювати разом, якщо розуміти, що головні принципи роботи полягають не в тому, що у когось щось відібрати і комусь щось передати. Якщо діятимемо за такими принципами, то дійдемо через рік до розвалу», - заявив М.АЗАРОВ.

На його думку, потрібно відійти від передвиборної риторики і реально зайнятися економічним будівництвом, проведенням структурних реформ, «де потрібна стабільна, ну, я б не сказав консолідація, це слово не дуже добре для українського менталітету підходить, але бодай розуміння того, що проведення структурних реформ вимагає і політичної згоди».

М.АЗАРОВ заявив, що Партія регіонів готова відійти від ярликів, які «вішали» під час виборчої кампанії.

Як вважає перший віце-прем`єр, пенсійна реформа вимагає того, щоб у парламенті було щонайменше 350 голосів «і аби вся політична еліта була от так..., як єдиний кулак, і щоб не намагалася грати. Адже у нас, у будь-якому випадку, через два роки вибори, у нас, у будь-якому випадку, спокуса знову займатися політичними іграми. А коли ж ми будемо структурні реформи проводити?».

М.АЗАРОВ переконаний, що настав час, коли «тверезо треба сісти і подумати всім, що ті обіцянки, які давалися, - це одне, а реальна економічна і соціальна політика, реальна реформа економіки - це щось інше». «От непогано було б таку коаліцію створити. Я мрію про таку коаліцію, де було б розуміння оцих фундаментальних цінностей для нашої країни», - наголосив М.АЗАРОВ.