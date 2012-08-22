Азаров нарахував за 7 місяців 2% росту ВВП

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив прем'єр-міністр України Микола Азаров на засіданні Кабінету міністрів.

«Попередня оцінка ВВП України за січень-липень поточного року показала зростання ВВП на 2%. Це непогано з урахуванням кризи в єврозоні, яка є одним з основних наших ринків збуту. Але цього недостатньо для значного поліпшення життя в Україні», - сказав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, за попередньою оцінкою Держстату України, зростання ВВП у ІІ кварталі 2012 р. становило 3% (зростання ВВП у ІI кварталі 2011 року - 3,8%).

З урахуванням сезонного чинника, у ІI кварталі 2012 року проти І кварталу 2012 року зростання ВВП України зафіксовано на рівні 1,9%.

12 червня Держстат поліпшив оцінку зростання ВВП України у I кварталі 2012 року проти аналогічного періоду 2011 року (у постійних цінах 2007 року) з 1,8% до 2%.

З урахуванням сезонного чинника, у I кварталі 2012 року проти аналогічного періоду 2011 року зафіксовано спад ВВП України на рівні 0,2%.

Державний бюджет України на 2012 рік розраховано, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП на рівні 3,9%, інфляція - на рівні 7,9%.

Зростання реального ВВП за 2011 рік, за даними Держстату, становило 5,2%.