Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив старший економіст представництва Світового банку в Україні Руслан Піонтковський на прес-конференції у четвер, 19 липня. (Попередній прогноз СБ було оприлюднено у грудні 2011 року).

"Ми переглядаємо наш прогноз з 2,5 до 2%", - сказав Р.Піонтковський.

Згідно з прогнозом, номінальний ВВП України поточного року становитиме 1,47 млрд грн, у 2013 р. – 1,65 млрд грн.

СБ прогнозує зростання ВВП України на 2013 і 2014 рр., відповідно, на рівні 3,5% (грудневий прогноз СБ - 4%) і 4% (4%).

Також зазначається, що Світовий банк знизив прогноз інфляції в 2012 році до 6,1% проти 9,4% грудневого прогнозу. У 2013 році СБ чекає інфляцію в Україні на рівні 9,5% (7,4%), у 2014 році – 5,9% (7,1%).

СБ прогнозує негативне сальдо рахунку поточних операцій України протягом найближчих трьох років. У відсотковому співвідношенні до ВВП у 2012 році дефіцит становитиме 6,9% (4,9%), у 2013 р. – 5,3% (4,2%), у 2014 р. – 5,5% (4,2%).

Як повідомляв УНІАН, 18 липня на засіданні Кабінету міністрів прем`єр-міністр України Микола Азаров повідомив, що зростання ВВП в Україні за підсумками першого півріччя 2012 року, за даними на середину липня, становило 2,5%.

12 червня Держстат поліпшив оцінку зростання ВВП України у I кварталі 2012 року проти аналогічного періоду 2011 року (у постійних цінах 2007 року) з 1,8% до 2%.

З урахуванням сезонного чинника, в I кварталі 2012 року проти аналогічного періоду 2011 року зафіксовано спад ВВП України на рівні 0,2%.

В Україні в червні 2012 року порівняно з травнем 2012 року споживчі ціни знизилися на 0,3%, проти червня 2011 року - на 1,2%.

Інфляція в січні-червні 2012 року проти відповідного періоду 2011 року становила 1,2%, з початку 2012 р. (червень 2012 року до грудня 2011 року) - 0,1%.

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) зберіг прогноз зниження темпів зростання української економіки в 2012 році до 2,5%, але чекає прискорення зростання ВВП країни у 2013 році до 4,0%.

У квітні Міжнародний валютний фонд (МВФ) погіршив прогноз зростання ВВП України у 2012 році з 4,8% до 3%. Зростання ВВП України в 2013 році очікується на рівні 3,5%.

При цьому МВФ поліпшив прогноз інфляції в Україні з 8,5% до 7,9% поточного року (грудень до грудня), а пізніше повідомив про перегляд прогнозу до 7%. Інфляція у 2013 році очікується на рівні 5,9%.

Fitch Ratings чекає, що зростання реального ВВП України сповільниться до 2,4% у 2012 р., однак відновиться до 3,5% у 2013 р.

За прогнозами Standard & Poor`s, зростання ВВП України в 2012 році становитиме 3,5%, інфляція - 6%.

Moody`s вважає, що зростання ВВП України становитиме у 2012 році близько 2,5-3%.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розраховано, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП на рівні 3,9%, інфляція - на рівні 7,9%.