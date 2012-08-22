Через Януковича «Металіст» маринується в аеропорту

11:39, 22 серпня 2012
Політика
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Чартер з гравцями і тренерами харківської команди може вилетіти до столиці Румунії пополудні.

Шахтар програв Металісту з рахунком 2:1. Донецьк, 23 жовтня

Через прибуття Президента Віктора Януковича до Харкова з робочою поїздкою затримався виліт чартерного авіарейсу з футболістами "Металіста" до Бухареста на перший матч кваліфікаційного плей-офф раунду Ліги Європи з місцевим клубом "Динамо".

Про це повідомляє інтернет-видання «Терикон».

Орієнтовний час затримки - дві години.

 

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