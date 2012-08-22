Через Януковича «Металіст» маринується в аеропорту

Через прибуття Президента Віктора Януковича до Харкова з робочою поїздкою затримався виліт чартерного авіарейсу з футболістами "Металіста" до Бухареста на перший матч кваліфікаційного плей-офф раунду Ліги Європи з місцевим клубом "Динамо".

Про це повідомляє інтернет-видання «Терикон».

Орієнтовний час затримки - дві години.