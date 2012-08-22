ЦВК за рішенням суду зареєструвала ще двох мажоритарників

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено сьогодні на засіданні ЦВК.

Зокрема, статус кандидатів у депутати отримали Сергій Ковальчук (округ № 19, Волинська область) та Сергій Червонописький (округ № 11, Винницька область), які оскаржили рішення ЦВК про відмову їм у реєстрації у Вищому адміністративному суді України, який своїм рішенням від 21 серпня зобов’язав комісію зареєструвати їх кандидатами.

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Як повідомляв УНІАН, Центральна виборча комісія 14 серпня відмовила С.Червонопиському у реєстрації кандидатом через неподання ним зобов’язання у разі обрання його депутатом скласти представницький мандат, який, відповідно до Конституції України та законів України, несумісний з мандатом народного депутата України.

За цією ж причиною ЦВК 13 серпня відмовила волинському підприємцю С.Ковальчуку у реєстрації кандидатом у депутати.