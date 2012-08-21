Сацюка зняли з реєстрації в нардепи за російське громадянство і 6 паспортів

У цих документах наводяться докази того, що Сацюк є громадянином РФ і їздить із Росії в Україну з шістьма паспортами.

Про це повідомляє «Сегодня» з посиланням на ці документи, які є в розпорядженні редакції.

Як повідомлялося раніше, Сацюк був знятий з реєстрації.

Підставою для рішення суду стала заява від іншого кандидата - Ганни Федорченко (балотується в Києві), яка пред'явила суду документи про те, що Сацюк в останні п'ять років не жив в Україні (як вимагає закон) і взагалі є громадянином іншої держави.

Про те, що Сацюк громадянин Росії відомо було ще в 2009 році. Тоді його допитувала слідча комісія парламенту у справі про отруєння Віктора Ющенка. І він заявив комісії, що є громадянином Росії.

ЗМІ в 2009-му стверджували також, що йому поновили звання генерал-майора спецслужби, він є радником директора ФСБ Росії ». Як повідомила Федорченко суду, вона спочатку звернулася до ЦВК зі скаргою на заступника голови Центрвиборчкому Андрія Магеру, який, будучи куратором Житомирської області, зареєстрував Сацюка. Однак їй прийшла відповідь від іншого члена ЦВК - Валерія Шелудька, який повернув їй скаргу без розгляду. У результаті суд не тільки зняв Сацюка, але й визнав протизаконними дії Магери та Шелудько.

Причому це рішення передано президенту «для вжиття відповідних заходів». На підставі цієї фрази в ЗМІ вже з'явилася інформація, що Віктор Янукович може зняти Магеру та Шелудько з посад.

У свою чергу «Сегодня» з посиланням на свої джерела в Адміністрації президента повідомляє, що це вигадка: «Ніяких змін у складі ЦВК не буде».