Канада закликає звільнити Луценка і Тимошенко

Про це заявив міністр закордонних справ Канади Джон Баірд, повідомили УНІАН сьогодні у Посольстві Канади в Україні.

«Засудження колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка 17 серпня 2012 року є останнім прикладом безсумнівно політичного упередження у судовому переслідуванні представників української опозиції. Це викликає серйозне занепокоєння щодо верховенства права та демократії в Україні. Така тенденція ставить під сумнів бажання України провести дійсно чесні та вільні вибори. Наш уряд зобов’язався надати безпрецедентну підтримку для забезпечення проведення вільних та чесних виборів, які повністю представлять демократичну волю виборців України», - наголосив Дж.Баірд.

На тему: Уряд США розчарований вироком Луценку й закликає звільнити його і Тимошенко

За його словами, умовне звільнення колишнього тимчасово виконуючого обв’язки міністра оборони України Валерія Іващенка є «приємною новиною», однак Канада закликає українську владу звільнити Ю.Луценка та Ю.Тимошенко.

Також Дж.Баірд підкреслив, що Канада підтримує народ України на шляху розбудови нації, яка базується на цінностях свободи, демократії, прав людини та верховенства права.