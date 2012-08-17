Уряд США розчарований вироком Луценку й закликає звільнити його і Тимошенко

Про це йдеться у заяві уряду США, переданій УНІАН Посольством Сполучених Штатів в Україні.

У документі наголошується, що «політично вмотивоване переслідування опозиційних лідерів, включно із Ю.Луценком і колишнім прем’єр-міністром Ю.Тимошенко, викликає серйозні занепокоєння щодо відданості уряду України демократії і верховенству права».

«Ми беремо до уваги рішення українського апеляційного суду, оголошене на початку цього тижня, відпустити колишнього виконувача обов’язків міністра оборони Валерія Іващенка, який також був ув’язнений на сумнівних підставах, і закликаємо уряд України звільнити пана Луценка та пані Тимошенко, які, на нашу думку, повинні мати необмежену можливість повною мірою брати участь у політичному житті», - сказано у заяві уряду США.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 серпня, співдоповідачі Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) по Україні Майліс Репс та Марієтта Пурбе-Лунден заявили, що вітають звільнення з-під варти В.Іващенка та сподіваються на звільнення Ю.Тимошенко і Ю.Луценка.

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12 квітня 2012 року Печерський райсуд Києва засудив В.Іващенка до 5 років позбавлення волі за зловживання службовим становищем під час підписання плану санації Держпідприємства Міноборони «Феодосійський судномеханічний завод».

14 серпня колегія суддів Апеляційного суду Києва пом’якшила вирок В.Іващенку, звільнивши його від відбування основного покарання з іспитовим строком на 1 рік, і звільнила з-під варти.

Сьогодні, 17 серпня, Ю.Луценка було засуджено до 2 років обмеження волі у справі про організацію незаконного стеження під час розслідування отруєння кандидата у Президенти Віктора Ющенка.