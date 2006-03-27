Ющенко доручив Єханурову розпочати переговори про створення парламентської коаліції

Київ. 27 березня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив прем`єр-міністру України Юрію ЄХАНУРОВУ розпочати переговори з політичними силами про створення парламентської коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Секретаріаті Президента повідомив перший заступник глави Секретаріату Іван ВАСЮНИК.

Він повідомив, що таке доручення В.ЮЩЕНКО дав Ю.ЄХАНУРОВУ сьогодні під час ранкової зустрічі.

На запитання журналістів, чому це доручення дано прем’єру Ю.ЄХАНУРОВУ, а не керівнику центрального виборчого штабу “Нашої України” Роману БЕЗСМЕРТНОМУ, І.ВАСЮНИК відповів: «Чому ЄХАНУРОВ? Це вибір Президента України».

Як повідомляв УНІАН, учора Президент пообіцяв вже сьогодні розпочати переговори про створення коаліції.

Блок Юлії Тимошенко підтвердив готовність підписати меморандум про створення “помаранчевої” коаліції на основі «Нашої України», БЮТ та СПУ, але зазначив, що підписання, заплановане на 11.00 понеділка, переноситься через засідання політради «Нашої України».

Представник партії «Народний Союз Наша Україна» Борис БЕЗПАЛИЙ підтвердив, що в партії проходять консультації щодо створення “помаранчевої” коаліції.