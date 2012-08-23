Суд не допустив ветерана парламенту до виборів

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено напередодні, 22 серпня, і це підтвердив Ю.Кармазін.

«Вищий адмінсуд вчора відмовив мені у задоволенні моєї скарги, і це рішення було ухвалено за результатами 5-годинного перебування суду у нарадчій кімнаті», - сказав Ю.Кармазін.

Депутат 2-го, 3-го, 4-го і 6-го скликань підкреслив, що збирається захищати свої права у Європейському суді з прав людини. «Я обов’язково звернуся до Європейського суду. Я впевнений, що допущені порушення не на користь Україні», - повідомив він.

Сьогодні ВАСУ слухає справи за апеляційними скаргами 5 громадян України на дії ЦВК, яка відмовила їм у реєстрації кандидатами у депутати.

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Як повідомляв УНІАН, ЦВК 15 серпня відмовила нинішньому народному депутату Ю.Кармазіну (фракція НУ-НС) у реєстрації кандидатом у депутати.

Зокрема, ЦВК при розгляді документів Ю.Кармазіна вказала на те, що ним було подано дві заяви щодо балотування кандидатом у депутати одночасно у двох одномандатних виборчих округах №151 (Полтавська область) та у №179 (Харківська область), що є підставою для відмови у реєстрації кандидатом у депутати.

Центральна виборча комісія при ухваленні рішення про відмову Ю.Кармазіну у реєстрації не взяла до уваги його заяву про відмову балотуватися в одномандатному окрузі №179.

«ЦВК постановила відмовити Юрію Анатолійовичу Кармазіну у реєстрації та повернути йому внесені грошові застави», - йдеться у рішенні ЦВК.