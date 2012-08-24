Троє на "Форді" методично псували бігборди УДАРу

Як повідомили УНІАН у Кременчуцькому міському управлінні міліції, двоє затриманих — жителі Кременчука, а один - житель сусідньої області.

Згідно з повідомленням, двоє працівників батальйону патрульної служби, які несли службу з охорони громадського порядку в нагірній частині міста Кременчука, близько 4-ї години ранку побачили чоловіків, які поводилися підозріло. В одного з них одяг був у чорній фарбі.

Коли міліціонери спробували перевірити документи, один із хлопців почав тікати, проте був затриманий. На місце події було викликано слідчо-оперативну групу Автозаводського райвідділу.

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"Встановлено, що затримані молоді люди планували пошкодити ще один бігборд, але міліціонери їм зашкодили. Хлопці пересувалися на автомобілі «форд». При огляді автомобіля були вилучені маски з прорізами для очей, фарба та інвентар, яким були пошкоджені бігборди», - повідомили у міліції.

Затримані заявили, що їм обіцяли заплатити за цю роботу. Зараз міліціонери з'ясовують ім'я замовника.

За цим фактом порушено кримінальну справу за статтею 296 Кримінального кодексу України - хуліганство. Порушникам загрожує обмеження або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Кременчуці невідомі пошкодили чотири бігборди кандидата в народні депутати від партії "УДАР Віталія Кличка". Бігборди забризкали фарбою і зробили написи — «Вор».