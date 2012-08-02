Міліція ловить активістів з листівками проти ПР

Затримані поширювали листівки «Чому не можна голосувати за Володимира Наконечного» і «Чому не можна голосувати за Партію регіонів».

Про це на своєму сайті повідомляє Громадянська мережа «Опора».

Активіст руху «Відсіч» і кампанії «Помста за розкол країни», мешканка Києва Катерина Чепура повідомила, що загалом у Заводському районі Миколаєва поширювали листівки 16 активістів, які були розділені на 4 групи.

Одну з груп затримали міліціонери і доставили до Заводського райвідділу для складання адмінпротоколів за порушення правил благоустрою міста. Незабаром затримали і другу групу, але вже за політичну агітацію. За словами К.Чепури, міліціонери не змогли аргументувати, яким саме чином активісти порушували норми благоустрою.

"Спочатку вони говорили, що це порушення благоустрою. Ми попросили показати, де в законах написано, що ми порушуємо благоустрій. Проте вони не змогли пояснити. Тепер вони показують нам закон України про вибори, посилаючись на те, що не можна поширювати політичну агітацію без зазначення тиражу. Але наші листівки не підпадають під поняття «Політична агітація», отже це теж не підходить під наше правопорушення", - цитує «Опора» слова активістки.

У рамках кампанії «Помста за розкол країни» активісти їдуть до мажоритарних округів, в яких балотуватимуться на виборах нинішні народні депутати, які голосували за закон «Про засади державної мовної політики», і агітують проти них.

В.Наконечний за підтримки Партії регіонів балотуватиметься у мажоритарному окрузі №127 у Заводському районі Миколаєва.