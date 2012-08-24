Опозиція йде ходою від Михайлівської площі до пам'ятника Шевченку
11:30, 24 серпня 2012Політика
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У Києві близько 5 тис. прихильників Об’єднаної опозиції вирушили з Михайлівської площі вулицею Володимирська до пам’ятника Тарасу Шевченку.
Біля пам'ятника Шевченку мають розгорнути найбільший прапор України
Як передає кореспондент УНІАН, активісти опозиції мають намір біля пам’ятника провести мітинг та розгорнути найбільший Державний прапор України.
На чолі колони йдуть лідери опозиції Олександр Турчинов, Арсеній Яценюк, народні депутати.
Учасники акції тримають в руках державні прапори, символіку Об’єднаної опозиції, плакати з гаслом: «Україна має бути незалежною». Під час ходи вони час від часу вигукують: «Юлі – волю!».
Представники опозиції також мають намір покласти квіти до пам’ятників Михайлу Грушевському та Т.Шевченку.
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