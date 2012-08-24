На Софійській площі ПР проводить мітинг та концерт

Як передає кореспондент УНІАН, у даний час на площі присутні близько 2,5 тис. прихильників Партії регіонів.

Об 11.30 тут розпочалася трансляція виступу Президента України Віктора Януковича на урочистостях з нагоди Дня Незалежності України у національному палаці мистецтв «Україна».

Організатори мітингу обіцяють, що після цього усі бажаючі зможуть поспілкуватися з кандидатами в народні депутати від Партії регіонів, а також подивитися концерт за участі популярних українських виконавців.

Навколо Софійської площі дуже щільно стоять автобуси, на яких приїхали учасники мітингу, вхід на площу обмежений.

Прихильники опозиції, рухаючись з Михайлівської площі вулицею Володимирською, пройшли вздовж Софійської площі, вигукуючи: «Зека - геть!». У свою чергу, організатори мітингу Партії регіонів дуже гучно увімкнули музику, й вигуки опозиціонерів майже було нечутно.

Колону опозиції супроводжували співробітники правоохоронних органів.