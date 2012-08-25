Опора: Найбільше представництво в ОВК отримали «аутсайдери» виборів

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві громадської мережі "Опора".

В організації зазначають, що за результатами проведеного 24 серпня Центральною виборчою комісією жеребкування щодо включення кандидатур до складу 225 окружних виборчих комісій лише 19 політичних партій отримали представництво в ОВК. В усіх без винятку 225 окружних виборчих комісіях отримали квоту партії «Молодь до влади», «Русь - єдина», Народно-трудовий союз України, «Братство», Українська партія «Зелена планета».

За даними «Опори», лише 5 із 19 цих суб’єктів виборчого процесу висунули своїх кандидатів списком. Усі інші партії обмежились висуненням кандидатів в окремих одномандатних виборчих округах. Серед тих партій, які отримали представництво в усіх 225 ОВК, лише дві висунули більше, ніж 3-х кандидатів на виборах народних депутатів України.

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Громадянська мережа «Опора» підкреслює, що застосована на парламентських виборах 2012 року процедура жеребкування щодо включення кандидатур до складу ОВК не сприяє рівномірному представництву усіх політичних сил у виборчих комісіях та викривляє принцип взаємного контролю між суб’єктами виборчого процесу.

"Разове жеребкування по усім окружним виборчим комісіям створило умови, коли найбільше в них представництво отримали партії, що висунули мінімальну кількість кандидатів на виборах та не ведуть активної передвиборчої кампанії", - йдеться у заяві "Опори".

Як зазначають в організації, під час жеребкування визначалася лише черговість усіх політичних партій щодо включення їхніх представників до складу ОВК. "Тобто, партії отримали лише порядковий номер, а жеребкування претендентів на кожну з окружних виборчих комісій окремо не проводилось. Після включення всіх кандидатур до складу окружних виборчих комісій від партії, яка є першою за встановленою жеребкуванням черговістю, визначаються кандидатури до складу таких комісій з наступних. Тобто, на всіх ОВК мали право представництва ті партії, які зареєстрували лише одного кандидата, але сформували подання 225 комісій. Це призвело до несправедливого та непропорційного представництва переважно аутсайдерів виборів", - йдеться у заяві громадської організації.

Таким чином, зазначають в "Опорі", процедура жеребкування, яка була відтворена на цих виборах, суттєво відрізняється від практик парламентських кампаній 1998-2006 років. "На попередніх виборах народних депутатів жеребкування організовувалось щодо кожної окружної виборчої комісії окремо, що забезпечувало дотримання принципу рівності можливостей політичних партій та кандидатів. Зараз в межах одного жеребкування одночасно розподілили вакантні місця в усіх окружних виборчих комісіях, що послабило взаємний контроль між суб’єктами виборчого процесу", - зазначили в громадській організації.