УДАР і Свобода обурені жеребкуванням ЦВК на місця в ОВК

Представник партії «Удар» у центральній виборчій комісії Валерій Карпунцов та представник ВО «Свобода» Олег Махніцький вважають несправедливими результати жеребкування щодо представництва партій в окружних виборчих комісіях

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Карпунцов та О.Махніцький заявили журналістам після завершення процедури жеребкування у ЦВК.

«В цій ситуації УДАР робитиме наголос на своїх спостерігачах в Окружних виборчих комісіях , членах нашої юридичної команди», - сказав В.Карпунцов.

Представник «УДАРу» вважає, що жеребкування повинно було проводитися окремо по кожному з 225 округів, а не загалом щодо представництва партій в усіх округах.

В.Карпунцов повідомив, що партія «УДАР» оскаржувала у квітні у судовому порядку постанову ЦВК щодо порядку проведення жеребкування. Проте Київський апеляційний адмінсуд підтвердив законність цього рішення.

«Результат: місця (в ОВК) отримали партії, які є технологічними, тобто реальні учасники виборчого процесу не отримали жодного місця»,- додав у свою чергу О.Махніцький.

На його думку, такий порядок визначення представництва партій в ОВК є несправедливим і нецивілізованим. «Маємо надію, що під час жеребкування отримаємо своє представництво у дільничних виборчих комісіях»,- зазначив представник ВО «Свободи».

У свою чергу заступник голови ЦВК Андрій Магера наголосив на законності процедури проведення жеребкування. «Ми ухвалили постанову з цього питання жеребкування пройшло відповідно як до вимог Закону, так і до постанови ЦВК»,- підкреслив він .

А .Магера вважає , що результати жеребкування склалися «таким чином , як захотіла богиня Фортуна».

Як повідомляв УНІАН, своє представництво у окружних виборчих комісіях вибороли в результаті жеребкування 19 непарламентських політичних партій, які беруть участь у виборах до Верховної Ради у 28 жовтня 2012, а також згідно законодавства 5 депутатських парламентських фракцій представлятимуться у 225 виборчих округах.