Сьогодні в Україні - День шахтаря

Президент України Віктор Янукович привітав шахтарів із професійним святом.

Як йдеться у вітанні, текст якого розміщено на сайті Президента, «свято гірників - данина поваги людям, які присвятили себе цій нелегкій справі, що вимагає величезних зусиль, самовідданості та відваги. Від наполегливої праці шахтарів залежить стабільність економіки держави, її успішний розвиток та добробут людей».

«Упевнений, що ви й надалі будете сприяти сталому розвитку галузі, створенню виробничих потужностей, достатніх для задоволення постійно зростаючого внутрішнього попиту, а також зміцненню енергетичної незалежності нашої держави», - зауважив В.Янукович і побажав працівникам вугільної промисловості міцного здоров'я, щастя, достатку та нових трудових звершень в ім'я України.