Азаров пообіцяв шахтарям, що за 10 років вони Україну не впізнають

13:28, 25 серпня 2012
Політика
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Прем'єр-міністр України Микола Азаров привітав шахтарів з професійним святом, і пообіцяв їм, що за 10 років вони не упізнають Україну.

Микола Азаров під час візиту до ДП «Одеський морський торговельний порт». 14 серпня

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Луганську під час Всеукраїнських урочистих зборів з нагоди Дня шахтаря.

«Це буде абсолютно інша Україна. У нас є всі умови, щоб стати багатою країною», - заявив М.Азаров.

Також прем'єр пообіцяв, що уряд реалізує черговий етап закону про престижність шахтарської праці.

«Всі його аспекти будуть повністю реалізовані», - сказав М.Азаров.

Він також передав шахтарям вітання від Президента Віктора Януковича, зазначивши, що глава держави не прилетів до Луганська привітати їх у зв'язку з тим, що відбув до Сочі, де проведе зустріч з Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

«Бажаю вам щастя, достатку і нових трудових звершень в ім'я України», - процитував М.Азаров поздоровлення В.Януковича.

Довідка УНІАН. День шахтаря щорічно відзначається в останню неділю серпня.

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