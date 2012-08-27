«Новий навчальний рік у столиці: що чекає на школярів та студентів?» - ефір «Київського форуму»

28 серпня 2012 року о 19.30 в ефірі Київської державної телерадіокомпанії (Київ, вул. Хрещатик, 26) відбудеться прямий ефір соціального ток-НЕшоу «Київський форум» з Реною Назаровою.

Тема ефіру: «Новий навчальний рік у столиці: що чекає на школярів та студентів?»

До участі у програмі запрошені:

представник Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;

Леонід Новохатько заступник голови КМДА;

Вікторія Челомбітько перший заступник начальника ГУ освіти і науки КМДА;

Олексій Давиденко депутат Київради, секретар Постійної комісії з питань гуманітарної політики;

Зоя Миронова депутат Київради, заступник голови Постійної комісії з питань гуманітарної політики;

Єлизавета Щепетильникова президент ВМГО "Українська асоціація студентського самоврядування";

Інна Совсун експерт освітніх програм Центру дослідження суспільства;

освітяни, журналісти та небайдужі кияни.

Акредитація для журналістів за тел.: (066)405-14-55 до 15.00 28 серпня (Бойко Юлія).