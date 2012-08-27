У Луганську за кандидата в депутати агітує піснями про зону гурт «Бутирка» (відео)

Кандидат в народні депутати Володимир Струк (самовисуванець, екс-ПР) агітує жителів Луганська за свою кандидатуру за допомогою групи "Бутирка", пише Українська правда.

Блогер Frankensstein виклав на своєму ЖЖ відео, на якому Струк із членами свого виборчого штабу хвацько витанцьовує на сцені під табірний шансон російських виконавців.

Концерт транслював місцевий телеканал "Ірта" з позначкою "політична агітація".

З липня цього року Володимир Струк знаходиться під слідством: йому інкримінують зловживання службовим становищем. Кандидатові в депутати загрожує 5 років тюрми, але це не заважає йому балотуватись і проводити агітацію.