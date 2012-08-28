Томенко: зростають шанси Клюєва очолити уряд

Таке переконання заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко висловив під час інтернет-конференції на порталі ЛІГАБізнесІнформ.

«Якщо за рахунком мажоритарної складової владі вдасться створити більшість, шанси нинішнього керівника штабу Андрія Клюєва стати прем’єром зростають», - написав він.

На думку віце-спікера, Президент може відправити у відставку прем'єр-міністра України Миколу Азарова, якщо Партія регіонів посяде друге місце на парламентських виборах.

За темою: Томенко: офіційні кандидати ПР, по суті, прикривають справжніх

«За сьогоднішніх обставин відставка Азарова з посади прем’єр-міністра читається в разі, якщо Партія регіонів за партійним списком посяде друге місце, а отже, програє вибори», - зазначив М.Томенко.

Водночас він вважає, що до початку виборчої кампанії ні в уряді, ні на рівні місцевої виконавчої влади не варто чекати відставок.

«Не таємниця, що абсолютна більшість урядовців задіяна у виборчій кампанії, а голови обласних адміністрацій в абсолютній більшості є керівниками виборчих штабів у своїх областях. Тому кадрові зміни відбудуться за результатами виборів, а не під час їх проведення», - написав М.Томенко.