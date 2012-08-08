Томенко: офіційні кандидати ПР, по суті, прикривають справжніх

Про це УНІАН заявив заступник голови Верховної Ради України, один з лідерів партії “Батьківщина” Микола Томенко.

За його словами, як не парадоксально, у більшості випадків головними є не ті кандидати, які офіційно презентовані Партією регіонів, а ті, хто не перший місяць фінансово “стимулює виборців” в округах.

М.Томенко наголосив, що, як правило, ці особи є самовисуванцями і “давно отримали згоду місцевої влади на підтримку їх виборчої роботи”. “Ці особи отримали доступ до адміністративних приміщень, системи освіти, охорони здоров'я та взяли на себе зобов'язання увійти до “правильної” фракції влади”, - сказав віце-спікер.

За його словами, найбільш показовою є ситуація в Києві, де цілком очевидно, що так звані самовисуванці з команди Леоніда Черновецького або відомі депутати чи бізнесмени, визначені як основні кандидати.

“Для того, щоб зберегти владу і мати більшість, яка б підтримала Президента, команда Віктора Януковича іде на те, щоб принести в жертву власних представників від Партії регіонів, і через самовисування завести до ВР залежних від влади осіб”, - сказав М.Томенко.