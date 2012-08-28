Сьогодні КС оприлюднить висновок щодо недоторканності Президента і нардепів

Як повідомили УНІАН у прес-службі КС, законопроектом (реєстраційний номер № 3251) пропонується виключити з чинної редакції Конституції частину 1 статті 80‚ згідно з якою „народним депутатам України гарантується депутатська недоторканність“, а частину 3 цієї статті викласти у новій редакції, відповідно до якої „народний депутат України не може бути без згоди Верховної Ради України затриманий чи заарештований до набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього“.

У частині 3 статті 105 запропоновано виключити слова „якщо тільки Президент України не був усунений з поста в порядку імпічменту“.

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Законопроект у попередній редакції уже був предметом розгляду Конституційного Суду. У висновку від 1 квітня 2010 року № 1-в КС визнав частину його положень такими, що відповідають Конституції України, а частину такими, що не відповідають Основному Закону.

Верховна Рада доопрацювала законопроект, врахувавши всі зауваження КС, і повторно звернулася з клопотанням щодо надання відповідного висновку.

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