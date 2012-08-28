Теличенко: Рішення ЄСПЛ у справі Тимошенко буде через півтора-два місяці

Про це УНІАН по телефону повідомила захисник Ю.Тимошенко у ЄСПЛ Валентина Теличенко.

«Рішення за скаргою слід очікувати не раніше, ніж через півтора-два місяці», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, ЄСПЛ провів публічні слухання справи "Тимошенко проти України". Після публічних слухань суд продовжить свою роботу у закритому режимі, а рішення буде оголошено на більш пізньому етапі.

Ю.Тимошенко поскаржилася у Європейський суд з прав людини на порушення статті 3 (нелюдське поводження), статті 5 (незаконний арешт), статті 18 (політичні мотиви переслідування) та статті 8 (право на приватне життя) Європейської конвенції з прав людини під час судового розгляду у суді першої інстанції так званої "газової" справи.

Слухання відбулися у місті Страсбург (Франція). В суді Ю.Тимошенко представляли захисники Сергій Власенко, Валентина Теличенко та донька Євгенія Тимошенко.

На засіданні виступив і представник України у Європейському суді з прав людини Назар Кульчицький.

Захисники Ю.Тимошенко та Н.Кульчицький також відповіли на запитання суддів ЄСПЛ.

Всього у розгляді скарги Ю.Тимошенко брали участь 8 суддів ЄСПЛ.