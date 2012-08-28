Магера каже, що ВАСУ ще двічі зробив його «винним»

Заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера заявляє, що Вищий адміністративний суд України 27 серпня ухвалив ще два рішення щодо протиправності його дій під час ухвалення рішень ЦВК стосовно організації та проведення парламентських виборів 28 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.Магера повідомив сьогодні журналістам після завершення засідання ЦВК.

«Вчора з’явилося два нових рішення Вищого адміністративного суду, які продублювали начебто визнання моїх дій протиправними», - сказав А.Магера.

Заступник голови ЦВК звернув увагу на те, що вчорашні рішення були ухвалені тією ж самою колегією суддів, яка визнала законність рішення та окремої ухвали Київського апеляційного адміністративного суду щодо необхідності скасування реєстрації кандидатов у народні депутати колишнього першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка.

«Можливо, це справляє якийсь комплімент, що настільки увага прикута до моєї скромної особи. Але, як на мене, це ненормальна ситуація. Як відомо, розподіл судових справ у нас здійснюється за допомогою комп’ютера. У мене виникає питання: чому одна й та сама колегія із трьох суддів розглядає усі три справи, які стосувалися персонально мене», - поцікавився А.Магера.

Він уточнив, що останні рішення ВАСУ стосувалися повернення скарг для уточнення одному із кандидатів у депутати, який звертався з ними до ЦВК.

За словами А.Магери, саме ці дії були визнані протиправними.

«Мабуть, на думку судового органу, не потрібно виконувати норму закону про вибори народних депутатів, яка передбачає можливість повернення скарг без розгляду для виправлення недоліків», - зазначив він.

А.Магери підкреслив, що суд має керуватися при ухваленні своїх рішень виключно нормами закону, в іншому випадку, за умови використання таких скарг, може бути зірвано виборчий процес.

«Суд мав би бути незалежним, але, на моє глибоке переконання, суд має бути залежним від закону. Якщо він починає бути незалежним від закону, то це не судовий орган», - переконаний заступник голови ЦВК.

Як повідомляв УНІАН, 24 серпня Вищий адміністративний суд України підтвердив законність постанови та окремої ухвали Київського апеляційного адміністративного суду щодо скасування реєстрації В.Сацюка кандидатом у народні депутати та протиправності дій заступника голови ЦВК А.Магери і члена комісії Валерія Шелудька під час підготовки до розгляду на засіданні комісії питання про реєстрацію В.Сацюка.