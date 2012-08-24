ВАСУ підтвердив протиправність дій членів ЦВК

Вищий адміністративний суд України підтвердив законність постанови та окремої ухвали Київського апеляційного адміністративного суду щодо скасування реєстрації колишнього першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка кандидатом у депутати та протиправності дій заступника голови ЦВК Андрія Магери та члена комісії Валерія Шелудька під час підготовки розгляду питання про його реєстрацію на засіданні комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було оголошене сьогодні головуючим у справі суддею Олегом Кравцовим.

"Колегія суддів постановила: у задоволенні скарги ЦВК, А.Магери, В.Шелудька та третьої особи у справі - В.Сацюка - відмовити. Рішення остаточне та оскарженню не підлягає", - сказав О.Кравцов.

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У рішенні суду зазначається, що при ухваленні рішення щодо реєстрації В.Сацюка кандидатом був застосований вибірковий підхід, оскільки для інших кандидатів проводилася ретельна перевірка даних щодо їх проживаня в Україні протягом останніх 5 років. Зокрема, суд навів приклад колишнього премє'р-міністра України Павла Лазаренка, якого висувала на балотування ВО "Громада".

Колегія суддів визнала обгрунтованість рішення суду першої інстанції щодо необхідності скасування реєстрації В.Сацюка, оскільки той не набув права балотуватися, тому що останні 5 років не проживав в Україні. При цьому у судовому рішенні зазначається, що В.Сацюк виїхав з України 3 березня 2005 року, а повернувся 16 грудня 2010 року, і цьому є підтвердження Державної прикордонної служби.

"Державна прикордонна служба надавала інформацію ЦВК про перетинання В.Сацюком кордону і вона не могла залишитися поза увагою А.Магери. А.Магера, як куратор Житомирскої області, при підготовці цього питання до розгляду мав відповідну інформацію, але не довів її до членів ЦВК, і саме з його ініціативи було ухвалено рішення про реєстрацію В.Сацюка кандидатом", - йдеться у рішенні суду.

Таким чином колегія суддів визнала вчинення А.Магерою протиправних дій. При цьому у рішенні суду нагадується, що це не перше порушення А.Магери. Як приклад суддя навів рішення Верховного Суду України від 27 грудня 2004 р. щодо протиправного направлення А.Магерою територіальним виборчим комісіям роз'яснення щодо питань застосування законодавства про вибори.

Колегія також визнала протиправними дії В.Шелудька та погодилася з окремою ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду щодо необхідності звернутися до Президента України та голови ЦВК та довести до них факти грубого порушення закону членами ЦВК.

Судовий процес з розгляду апеляцій А.Магери, В.Шелудька та третьої сторони - представника В.Сацюка - тривав з 10.45 23 серпня до 04.35 24 серпня.