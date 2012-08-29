Прихильники Тимошенко прийшли під Вищий спецсуд

У Києві близько 200 прихильників екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко пікетують Вищий спеціальний суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ, який сьогодні має оголосити рішення за результатами розгляду касаційної скарги на вирок у газовій справі.

Як передає кореспондент УНІАН, люди зібрались як на вулиці Пилипа Орлика, де розташована будівля суду, так і на подвір’ї Вищого спецсуду.

Вони традиційно тримають державні прапори, прапори партії «Батьківщина», а також скандують «Юлі – волю!».

Довідка УНІАН. Ю.Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році. З кінця грудня 2011 року вона відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові. З травня через погіршення здоров’я Ю.Тимошенко знаходиться на лікуванні в лікарні "Укрзалізниці" в Харкові.