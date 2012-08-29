Вищий спецсуд сьогодні вирішить долю касації Тимошенко

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», захист екс-прем’єра вимагає скасувати вирок Печерського районного суду м. Києва та рішення Апеляційного суду та звільнити Ю.Тимошенко.

Довідка УНІАН. Ю.Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році. З кінця грудня 2011 року вона відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові. З травня через погіршення здоров’я Ю.Тимошенко знаходиться на лікуванні в лікарні "Укрзалізниці" в Харкові.