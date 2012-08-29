Вищий спецсуд сьогодні вирішить долю касації Тимошенко
08:46, 29 серпня 2012Політика
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Сьогодні о 10.00, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ має оголосити рішення за результатами розгляду касаційної скарги захисника екс-прем'єр-міністра України Олександра Плахотнюка в інтересах Юлії Тимошенко на вирок у газовій справі.
Юлія Тимошенко сьогодні почує вирок
Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», захист екс-прем’єра вимагає скасувати вирок Печерського районного суду м. Києва та рішення Апеляційного суду та звільнити Ю.Тимошенко.
Довідка УНІАН. Ю.Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році. З кінця грудня 2011 року вона відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові. З травня через погіршення здоров’я Ю.Тимошенко знаходиться на лікуванні в лікарні "Укрзалізниці" в Харкові.
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