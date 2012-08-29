Суддя: Вищий спецсуд не має сумнівів, що Тимошенко винна
Вищий спеціалізований суд України з цивільних та кримінальних справ вважає, що провина екс-прем'єра Юлії Тимошенко щодо "газової" справи повністю доведена судами першої та другої інстанції, заявив суддя-доповідач Олександр Єлфімов.
"Суди зробили правильний висновок про доведеність провини Тимошенко в інкримінованому їй злочині", - сказав суддя-доповідач, зачитуючи рішення, повідомляє РІА Новини.
"Не можна вважати, що досудове слідство було несправедливим через спосіб збору доказів", - додав Єлфімов.
Як повідомляв УНІАН, Ю.Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році.
Апеляційний суд залишив вирок чинним, після чого було подано касацію. З кінця грудня 2011 року екс-прем’єр відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові. З травня через погіршення здоров’я Ю.Тимошенко знаходиться на лікуванні в лікарні "Укрзалізниці" в Харкові.