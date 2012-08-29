Суддя: Вищий спецсуд не має сумнівів, що Тимошенко винна

"Суди зробили правильний висновок про доведеність провини Тимошенко в інкримінованому їй злочині", - сказав суддя-доповідач, зачитуючи рішення, повідомляє РІА Новини.

"Не можна вважати, що досудове слідство було несправедливим через спосіб збору доказів", - додав Єлфімов.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році.

Апеляційний суд залишив вирок чинним, після чого було подано касацію. З кінця грудня 2011 року екс-прем’єр відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові. З травня через погіршення здоров’я Ю.Тимошенко знаходиться на лікуванні в лікарні "Укрзалізниці" в Харкові.