Вищий спецсуд став на бік Кірєєва

Як передає кореспондент УНІАН, про це було оголошено сьогодні на засіданні Вищого спецсуду.

У рішенні суду касаційної інстанції йдеться про те, що захист Ю.Тимошенко 23 рази звертався до Печерського райсуду з клопотаннями про відвід судді.

Колегія суддів Вищого спецсуду заявляє, що подібні клопотання вносились кожного разу, коли рішення суду було не на користь Ю.Тимошенко.

Колегія суддів вважає, що подібні клопотання були спробою тиску на суд та спробою затягування справи.

Суд касаційної інстанції констатував, що рішення суду першої інстанції про відмову у задоволенні клопотань про відвід судді є законними.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні Вищий спецсуд оголосив рішення, яким визнав законним вирок екс-прем’єр-міністру України Юлії Тимошенко у газовій справі.

Суд постановив, що рішення судів перших інстанцій є законними і оскарженню не підлягають.