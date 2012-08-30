США теж розчаровані рішенням Вищого спецсуду у справі Тимошенко

США розчаровані рішенням суду касаційної інстанції, який відхилив касаційну скаргу захисту екс-прем’єра Юлії Тимошенко на вирок їй у «газовій справі» і залишив цей вирок чинним, заявила речниця Держдепартаменту США Вікторія Нуланд.

Таким чином Сполучені Штати Америки приєдналися до заяв про занепокоєння цим рішенням, що їх уже висловили, зокрема, в Великій Британії, ЄС чи ПАРЄ, зазначає Радіо Свобода.

У середу Вищий спеціалізований суд із цивільних і кримінальних справ визнав законним і залишив чинним вирок Юлії Тимошенко в «газовій справі», за яким її засудили до семи років позбавлення волі, відмовивши її захистові в задоволенні скарги, в якій просили визнати незаконними рішення Печерського районного суду та Апеляційного суду Києва, а справу закрити через відсутність у діях Тимошенко складу злочину.