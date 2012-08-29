ЄС висловив жаль у зв'язку з відхиленням скарги на вирок Тимошенко

Як передає РІА «Новости», про це заявив прес-секретар Верховного представника ЄС з питань загальної зовнішньої політики і політики безпеки Кетрін Ештон Майкл Менн.

"Ми звертаємо увагу української влади на важливість ухвалення конкретних кроків для розв'язання системних проблем судової системи", - сказав М.Менн журналістам у Брюсселі.

За його словами, ЄС знову закликає українську владу не допускати вибіркового правосуддя.

"Ми продовжимо уважно стежити за розвитком судових справ пані Тимошенко і пана Луценка, а також інших осіб", - сказав представник К.Ештон.

Як повідомляв УНІАН, Печерський райсуд Києва в жовтні 2011 року засудив Ю.Тимошенко до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів із Росією в 2009 році.

Апеляційний суд залишив вирок у силі, після чого було подано касацію.

З кінця грудня 2011 року екс-прем'єр відбуває строк у Качанівській колонії в Харкові. З травня через погіршення здоров'я Ю.Тимошенко перебуває на лікуванні в лікарні "Укрзалізниці" в Харкові.

Сьогодні, 29 серпня, Вищий спеціалізований суд України у цивільних і кримінальних справах визнав законним вирок екс-прем'єру. Суд ухвалив, що рішення судів нижчих інстанцій є законними і оскарженню не підлягають.